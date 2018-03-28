Колокольцев призвал не искать конспирологию в «кокаиновом деле» 

Глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации, заявил, что в «кокаиновом деле» нет конспирологии и сверхъестественных версий, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что ведется планомерная работа.
"По итогам расследования — в силу понятных причин, я все вопросы не могу открыть, будет дана правовая оценка, — дело пойдет в суд, и все виновные получат заслуженное за содеянное. Здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий ", — сказал Колокольцев.
По его словам, по делу ведутся следственные действия. Других подробностей министр не привел.