Колокольцев призвал не искать конспирологию в «кокаиновом деле»

Он отметил, что ведется планомерная работа.

"По итогам расследования — в силу понятных причин, я все вопросы не могу открыть, будет дана правовая оценка, — дело пойдет в суд, и все виновные получат заслуженное за содеянное. Здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий ", — сказал Колокольцев.

По его словам, по делу ведутся следственные действия. Других подробностей министр не привел.