Двух молодых дачных воришек поймали под Вологдой

Под уголовное преследование попали жители Вологодского района. Их подозревают в краже с незаконным проникновением.

Фигурантами уголовного дела стали молодые люди 20 и 16 лет. Вступив в сговор, в начале марта они залезли в частный дачный дом. Дверь была заперта, поэтому грабители разбили стекло в окне. В доме они нашли автоматическую станцию водоснабжения и другие предметы. Общий ущерб, который преступники нанесли 57-летнему владельцу дачи, составил чуть больше 6 тысяч рублей.

Как сообщает областной Следственный комитет, в отношении грабителей возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Похищенное имущество найдено, подозреваемые свою вину признали. Расследование продолжается.