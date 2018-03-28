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Двух молодых дачных воришек поймали под Вологдой
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Двух молодых дачных воришек поймали под Вологдой 

Вологда.рф 32 минуты назад
Под уголовное преследование попали жители Вологодского района. Их подозревают в краже с незаконным проникновением.
Фигурантами уголовного дела стали молодые люди 20 и 16 лет. Вступив в сговор, в начале марта они залезли в частный дачный дом. Дверь была заперта, поэтому грабители разбили стекло в окне. В доме они нашли автоматическую станцию водоснабжения и другие предметы. Общий ущерб, который преступники нанесли 57-летнему владельцу дачи, составил чуть больше 6 тысяч рублей.
Как сообщает областной Следственный комитет, в отношении грабителей возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Похищенное имущество найдено, подозреваемые свою вину признали. Расследование продолжается.
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