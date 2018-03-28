В Петербурге ФСБ провела очередной обыск церкви саентологов

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу Ленобласти в среду 28 марта пришли с новым обыском в организацию саентологов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщалось, следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению чекистов, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими.

В начале июня 2017 года под стражу заключили руководителя саентологов Петербурга Ивана Мацицкого, исполнительного директора организации Галину Шуринову (позже ее отпустили под домашний арест), начальника отдела по общим вопросам Анастасию Терентьеву и главного бухгалтера Сахиба Алиева . Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Участие в экстремистском сообществе».