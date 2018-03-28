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В Петербурге ФСБ провела очередной обыск церкви саентологов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Петербурге ФСБ провела очередной обыск церкви саентологов 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Диалог
Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в среду 28 марта пришли с новым обыском в организацию саентологов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщалось, следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению чекистов, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими.
В начале июня 2017 года под стражу заключили руководителя саентологов Петербурга Ивана Мацицкого, исполнительного директора организации Галину Шуринову (позже ее отпустили под домашний арест), начальника отдела по общим вопросам Анастасию Терентьеву и главного бухгалтера Сахиба Алиева. Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Участие в экстремистском сообществе».
Саентология — секта, основанная в 1950 году американским писателем-фантастом Роном Хаббардом. Саентология является психокультом, псевдорелигией, в которой Хаббард, по сути, занимает место бога, а его сочинения и высказывания, включая фантастические романы — священного писания.
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