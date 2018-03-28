В Челябинске суд продлил арест подозреваемому в сексуальном насилии над детдомовцами 

Калининский районный суд Челябинска продлил срок ареста Сергея Кокорина, который подозревается в сексуальном насилии над воспитанниками детдома.
Арест продлён до 2 июля 2018 года.
Об этом сообщил RT адвокат Андрей Лепехин, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы потерпевшей стороны.
По версии следствия, мужчина может быть причастен к 11 эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении воспитанников детдома. Свою вину Кокорин отрицает.
Подробнее — в материале RT.