В Челябинске суд продлил арест подозреваемому в сексуальном насилии над детдомовцами

Калининский районный суд Челябинска продлил срок ареста Сергея Кокорина , который подозревается в сексуальном насилии над воспитанниками детдома. Арест продлён до 2 июля 2018 года. Об этом сообщил RT адвокат Андрей Лепехин , который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы потерпевшей стороны. По версии следствия, мужчина может быть причастен к 11 эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении воспитанников детдома. Свою вину Кокорин отрицает. Подробнее — в материале RT.