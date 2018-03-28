Мособлсуд смягчил приговор осужденному за возбуждающие ненависть публикации в соцсетях В. Соколову

Ранее СМИ сообщали, что в отношении В. Соколова следователи возбудили уголовное дело за публикацию на странице в социальной сети «Одноклассники» изображения с текстом, возбуждающим ненависть к русским. Кроме того, по версии следствия, В. Соколов также на своей странице в Facebook разместил два видео расистского характера.

Сам активист утверждал, что сделал репост картинки в «Одноклассниках», сопроводив его негативной подводкой. При репосте картинка сохранилась на странице в папке «Разное» без осуждающего комментария, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. В случае с Facebook активист заявил, что видео были опубликованы не на его личной странице, а на фейковой, созданной кем-то другим.

Сам активист связывал уголовное преследование в отношении него с его гражданской деятельностью.

Мособлсуд смягчил приговор осужденному за возбуждающим ненависть публикации в соцсетях В. Соколову