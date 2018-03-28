Ещё
Мособлсуд смягчил приговор осужденному за возбуждающие ненависть публикации в соцсетях В. Соколову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мособлсуд смягчил приговор осужденному за возбуждающие ненависть публикации в соцсетях В. Соколову 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московский областной суд смягчил до 8 месяцев колонии общего режима приговор активисту Валентину Соколову, осужденному на 1,5 года по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») за публикации в социальных сетях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в суде.
Ранее СМИ сообщали, что в отношении В. Соколова следователи возбудили уголовное дело за публикацию на странице в социальной сети «Одноклассники» изображения с текстом, возбуждающим ненависть к русским. Кроме того, по версии следствия, В. Соколов также на своей странице в Facebook разместил два видео расистского характера.
Сам активист утверждал, что сделал репост картинки в «Одноклассниках», сопроводив его негативной подводкой. При репосте картинка сохранилась на странице в папке «Разное» без осуждающего комментария, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. В случае с Facebook активист заявил, что видео были опубликованы не на его личной странице, а на фейковой, созданной кем-то другим.
Сам активист связывал уголовное преследование в отношении него с его гражданской деятельностью.
Мособлсуд смягчил приговор осужденному за возбуждающим ненависть публикации в соцсетях В. Соколову
Агентство «Москва»: последние новости
Суд признал «вора в законе» Шакро Молодого виновным в вымогательстве Дело об изнасиловании возбудили против А.Исхакова, убившего девушку и покончившего с собой в Москве Дело возбуждено после гибели женщины и ее дочери при пожаре в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово228
Названо окончательное число погибших в Кемерово411
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово125
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1117
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение