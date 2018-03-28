Чиновник и посредница: как давали взятки начальнику управления администрации Костромы?

Скандальное дело Дмитрия Виноградова — бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений, дошло до суда, узнал KOSTROMA.TODAY. Сегодня следственный комитет опубликовал сообщение, где подробно рассказывает, в чем обвиняют мужчину.

Главное обвинение — это взятка в 100 тысяч рублей. Ее, по версии следствия, директор одной из фирм Костромы предложил Дмитрию Виноградову за утверждение схемы расположения земельного участка. Там позднее планировали построить здание. Посредницей стала бывшая сотрудница управления. Чиновника задержали в момент передачи денег.

«2 июня 2017 года при передаче взятки в сумме 100 тысяч рублей взяткополучатель и посредница были задержаны», — напомнили в следственном комитете.

Следствие считает, что чиновника задержали с поличным.

В ходе расследования выяснились и другие вещи, похуже. По версии следствия, это была не первая взятка, которую дали чиновнику. Была и другая — ее хотел заплатить руководитель еще одной фирмы. Он владел земельным участком, однако с ним возникли проблемы.

«Он нуждался в помощи в приведении границ земельного участка в соответствие с действующим законодательством», — рассказали в СКР.

Без помощи чиновника администрации было не обойтись, и к Дмитрию Виноградову, по версии следствия, направилась посредница. Она планировала получить 100 тысяч, а чиновник, по версии следствия, 200 тысяч.

«За полученные деньги посредник организовала внесение в проект планировки территории сведений о желаемых границах земельного участка. А руководитель управления [Дмитрий Виноградов] в ходе проведения публичных слушаний по проекту планировки территории не возражал против указанных в проекте границ данного земельного участка», — рассказали следователи.

Таким образом, сейчас будут судить самого чиновника, посредницу, а также тех, кто давал взятки. В ближайшее время начнется суд.