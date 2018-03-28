Ещё
Самарец попал под суд из-за звонка в ФСБ Краснодара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Самарец попал под суд из-за звонка в ФСБ Краснодара 

Волга Ньюс 39 минут назад
Около шести часов вечера 16 февраля текущего года неизвестный мужчина позвонил в Управление ФСБ по Краснодару и сообщил о готовящемся теракте.
Личность звонившего установили довольно быстро. По версии следствия, звонок совершил самарец Олег Зорин.
Версия о готовящемся теракте не подтвердилась. Почему мужчина выбрал объектом шутки столь серьезное ведомство также остается тайной.
"Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ " Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары. — Недавно его рассмотрели в суде. Суд с учетом мнения гособвинителя признал подсудимого виновным и приговорил к двум месяцам ограничения свободы".
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.
Волга Ньюс: последние новости
Прокурор Самарской области Букреев выступил по делу подозреваемого в серии убийств пенсионерок Две сотрудницы УФСИН России по Самарской области задержали преступника В ИК строгого режима подрались два заключенных, один погиб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1010
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово88
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»109
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»10
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»41
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение