Экс-начальнику отдела Ростехнадзора в Свердловской области грозит 12 лет за взятку

В прокуратуре Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления уральского управления Ростехнадзора , сообщает URA.RU. Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова , он обвиняется по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия), совершённые в крупном размере».

По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 250 тыс. из 500 тыс. рублей, обещанных за то, что он «закроет глаза» на выявленные во время проверки нарушения. Теперь ему грозит до 12 лет заключения.