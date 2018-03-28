Экс-начальнику отдела Ростехнадзора в Свердловской области грозит 12 лет за взятку 

В прокуратуре Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления уральского управления Ростехнадзора, сообщает URA.RU. Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, он обвиняется по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия), совершённые в крупном размере».
По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 250 тыс. из 500 тыс. рублей, обещанных за то, что он «закроет глаза» на выявленные во время проверки нарушения. Теперь ему грозит до 12 лет заключения.
Ранее progorod43.ru сообщало, что начальника отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки.