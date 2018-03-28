Экс-губернатор Брянской области подал очередное прошение об УДО

Брянский областной суд 27 марта направил на новое рассмотрение прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего губернатора Николая Денина , осужденного на четыре года за злоупотребление полномочиями.

Как сообщили региональной прокуратуре, апелляционную жалобу в облсуд Денин подал на решение Клинцовского городского суда, который в январе этого года отказал экс-губернатору в УДО, сообщает «Интерфакс»

В региональной прокуратуре отметили, что суд города Клинцы, где в колонии отбывает наказание экс-губернатор, дважды отклонял его ходатайство об УДО. Причина — он не возместил материальный ущерб бюджету Брянской области

На заседании Брянского областного суда 27 марта прокуратура не возражала против удовлетворения ходатайства Денина, так как его представители полностью рассчитались по иску, согласно которому он должен был возместить в бюджет Брянской области 20,8 млн рублей.

Осенью 2015 года райсуд Брянска приговорил Денина к четырем годам тюрьмы и штрафу в 22 млн рублей. Ему вменили нарушение ст. 285 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ . По данным правоохранителей в 2011–2012 гг. бывший губернатор незаконно распорядился перечислить из регионального бюджета

Во время следствия и суда Денин свою вину не признал. По его словам, 21,8 млн рублей были предназначены для ликвидации последствий взрыва на фабрике, что предотвратило экологическую катастрофу в Брянске и Брянском районе.