Дело возбудили из-за задержек зарплат сотрудникам хабаровского «Агроэнерго»

ХАБАРОВСК , 28 марта. / ТАСС /. Следственные органы в Хабаровском крае возбудили уголовное дело из-за невыплаты 400 сотрудникам производителя свинины «Агроэнерго» зарплаты в размере более 24 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы") по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия в сумме свыше 24 млн рублей", — говорится в сообщении. По данным следствия, деньги работникам «Агроэнерго» не выплачивались с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Зарплату ждут 400 сотрудников предприятия.

В сообщении отмечается, что на предприятии прошли обыски, допрашивали руководство, на имущество планируется наложить арест.

»Агроэнерго" выпускает мясную продукцию. По данным Минсельхоза Хабаровского края, у предприятия более 100 млн рублей долгов за газ, воду, электроэнергию, по налогам и сборам, а общие кредитные обязательства превышают 800 млн рублей. Из-за нехватки воды и по ряду других причин в последнее время на предприятии отмечается значительный падеж свиней.