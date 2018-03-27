В Ставрополье вынесен приговор по делу о мошенничестве на 3 млн рублей

Промышленным районным судом Ставрополя вынесен приговор Руслану Сакаеву и Ильязу Тимеркаеву. Они признаны виновными в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах»).

Суд установил, что в феврале 2017 года Сакаев и Тимеркаев вступили в сговор, направленный на незаконное обогащение за счет денежных средств, принадлежащих жителям Ставропольского края

Согласно распределенным ролям, Тимеркаев осуществлял звонки, в которых вводил в заблуждение людей, представляясь сотрудником одного из банков России . В разговоре он сообщал, что на их счет совершено покушение. Представлялся начальником службы безопасности финансового учреждения, злоумышленник убеждал граждан, что для сохранности денежных средств их необходимо перевести на указанный им счет банковской карты, подконтрольный Сакаеву.

После перевода потерпевшими денег сообщники их обналичивали в банкоматах.

Всего с 11 февраля 2017 года по 23 мая 2017 года злоумышленники похитили денежные средства у четверых граждан на общую сумму 3 млн 157 тыс. рублей.