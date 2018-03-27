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Против главы терруправления города Ефремов возбудили дело за махинации с землей
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Против главы терруправления города Ефремов возбудили дело за махинации с землей 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: АиФ-Тула
ТУЛА, 27 марта. /ТАСС/. Начальник территориального управления администрации города Ефремова Тульской области Алексей Кулешов подозревается в выдаче фиктивных документов на земельные участки. Ущерб администрации от его действий составляет около 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело, рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Зинаида Каминская.
"Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбуждено против начальника терруправления администрации города Ефремова. Он подозревается выдаче фиктивных выписок о правах на земельные участки. Это дало возможность нескольким гражданам незаконно приобрести землю в собственность. Ущерб администрации города составил около 3 млн рублей", — сказала Каминская.
По ее словам, на данный момент известны имена трех жителей Ефремовского района, которым Алексей Кулешов, начиная с весны 2016 года, выдавал поддельные документы.
Уголовное дело возбудили по материалам, предоставленным региональными управлениями ФСБ и МВД, добавила Каминская.
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