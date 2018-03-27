Против главы терруправления города Ефремов возбудили дело за махинации с землей

"Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбуждено против начальника терруправления администрации города Ефремова. Он подозревается выдаче фиктивных выписок о правах на земельные участки. Это дало возможность нескольким гражданам незаконно приобрести землю в собственность. Ущерб администрации города составил около 3 млн рублей", — сказала Каминская.

По ее словам, на данный момент известны имена трех жителей Ефремовского района, которым Алексей Кулешов, начиная с весны 2016 года, выдавал поддельные документы.