В Кемерово больше пяти часов ждут заседания суда над задержанными сотрудниками ТЦ

Жители Кемерово на протяжении пяти часов находятся в здании Заводского районного суда Кемерова в ожидании заседания над задержанными сотрудниками ТЦ «Зимняя вишня», сообщают местные СМИ.

27 марта в 13.00 по местному времени должно было начаться заседание суда, на котором планировалось решить дальнейшую судьбу задержанных по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Однако суд так и не начался, некоторые горожане уже покинули суд из-за долгого ожидания.

Причины задержки неизвестны.

Ранее СК попросил арестовать фигурантов дела о пожаре в Кемерово.