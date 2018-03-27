Ещё
В Кемерово больше пяти часов ждут заседания суда над задержанными сотрудниками ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерово больше пяти часов ждут заседания суда над задержанными сотрудниками ТЦ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Кемерово на протяжении пяти часов находятся в здании Заводского районного суда Кемерова в ожидании заседания над задержанными сотрудниками ТЦ «Зимняя вишня», сообщают местные СМИ.
27 марта в 13.00 по местному времени должно было начаться заседание суда, на котором планировалось решить дальнейшую судьбу задержанных по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Однако суд так и не начался, некоторые горожане уже покинули суд из-за долгого ожидания.
Причины задержки неизвестны.
Ранее СК попросил арестовать фигурантов дела о пожаре в Кемерово.
Газета.Ru: последние новости
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве СК заподозрил главу Интехбанка в выводе 873 млн рублей Техдиректору "Зимней вишни" предъявили обвинение
 Ещё 192 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге349
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным108
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово190
Запад начал войну разведок без правил72
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово101
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение