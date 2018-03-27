Подмосковный суд оштрафовал экс-гендиректора «Раменскоехлеб» за сокрытие денег и невыплату зарплат

Суд в Московской области оштрафовал одного из бывших генеральных директоров ОАО «Раменскоехлеб» Станислава Боронина на 250 тыс. руб. за сокрытие денег, невыплату зарплат и неисполнение решения суда. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

«Собранные следственным отделом по Раменскому доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении С. Боронина. Он признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, невыплате заработной платы и злостном неисполнении решения суда.

С. Боронин полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.», — пояснила О. Врадий.

Суд установил, что с 14 июня по 31 декабря 2016 г. С. Боронин являлся гендиректором компании «Раменскоехлеб», занимающейся производством хлеба и мучных кондитерских изделий. Осужденный допустил сокрытие денежных средств в размере более 10 млн руб., которые должны быть взысканы за недоимки по налогам. Кроме того, С. Боронин с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. не выплачивал зарплату двум работникам, а также дважды не исполнил вступившее в силу решение Арбитражного суда Владимирской области о взыскании с ОАО «Раменскоехлеб» задолженности в сумме 650 тыс. руб. и пени в 300 тыс. руб., а также решение Арбитражного суда Москвы о взыскании задолженности в 201 тыс. руб. и пени в 8 тыс. руб.

Кроме того, СК завершил расследование дела в отношении отца С. Боронина, также работавшего гендиректором компании «Раменскоехлеб». Его обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, а также в присвоении в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.