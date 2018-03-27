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Главного следователя Городищенского района осудили за рукоприкладство
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Главного следователя Городищенского района осудили за рукоприкладство 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего руководителя следственного отдела СУ СК России по региону Олегу Лёвину, который в июле 2014 года поднял руку на женщину. Инцидент произошел в следственном отделе.
— Потерпевшая приехала в следственный отдел по Городищенскому району Волгоградской области, чтобы ознакомиться с материалами проверок, ранее проведённых по её заявлениям. Изучив одни документы, женщина попросила сотрудника следственного отдела принести ей другие. Сотрудник попросил ее на время покинуть кабинет, но она отказалась. В результате завязалась словесная перепалка, на которую отреагировал Олег Лёвин, — рассказали V1.ru в пресс-службе областного суда. — На просьбу Лёвина покинуть кабинет, дама снова ответила отказом. После этого главный следователь Городищенского района взял женщину за руку, поднял со стула и раскрутил вокруг себя, придав ей ускорение. В результате потерпевшая ударилась о шкаф.
На заседании в областном суде защитник Лёвина просил вынести оправдательный приговор. Потерпевшая требовала выбрать более строгое наказание. В результате областной суд оставил приговор без изменения.
— В результате противоправных действий Лёвина были существенно нарушены законные права и интересы потерпевшей, — заявляют в пресс-службе суда. — Также причинен ущерб престижу правоохранительных органов, в частности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области, принижен авторитет государственной власти, что способствовало формированию негативного общественного мнения и отношения к сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, чем существенно нарушены охраняемые законом интересы государства.
Главному следователю Городищенского района дали три года условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на два года.
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