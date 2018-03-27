Мужчину осудят за кражу денег из зоомагазина в Севастополе

Ранее судимый житель Севастополя украл деньги из зоомагазина. Мужчину задержали сотрудники полиции, сообщил сайт «Новый Севастополь».

О пропаже 34 700 рублей сообщила сотрудница зоомагазина.

Женщина оставила денежные средства в магазине под письменным столом. Злоумышленник, заметив, где хранятся деньги, дождался удобного момента. Пока продавец обслуживала посетителей, он подошел к столу и похитил деньги

пресс-служба

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.