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Мужчину осудят за кражу денег из зоомагазина в Севастополе
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Мужчину осудят за кражу денег из зоомагазина в Севастополе 

360tv.ru 1 час назад
Ранее судимый житель Севастополя украл деньги из зоомагазина. Мужчину задержали сотрудники полиции, сообщил сайт «Новый Севастополь».
О пропаже 34 700 рублей сообщила сотрудница зоомагазина.
Женщина оставила денежные средства в магазине под письменным столом. Злоумышленник, заметив, где хранятся деньги, дождался удобного момента. Пока продавец обслуживала посетителей, он подошел к столу и похитил деньги
пресс-служба
УМВД России по Севастополю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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