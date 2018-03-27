Бывшего замначальника таможни Внуково приговорили к 2 годам условно за контрабанду

Бывший и.о. замначальника таможни — начальник таможенного поста аэропорта Внуково Роман Курзенков приговорен к двум годам лишения свободы условно за пропуск через «зеленый коридор» пассажиров, прибывших рейсом «Стамбул-Москва» с коммерческой партией товаров на 8 миллионов рублей, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен, сообщили в Следственном комитете России.

Курзенков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства), отметили в СК.

«Как установлено следствием и судом, с января по март 2016 года Курзенков, будучи осведомленным о существовании канала по незаконному ввозу товаров из Турции на территорию Российской Федерации , пропустил через «зеленый коридор» таможенного поста аэропорта Внуково (пассажирский) пассажиров, прибывших рейсом сообщением Стамбул-Москва, которые имели в сопровождаемом багаже коммерческие партии товаров на общую сумму более 8 миллионов рублей, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен», — отметили в СК.

Курзенков свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком в течение 3 лет, добавили в СК.