В Петербурге вербовщика ИГ* посадили на 15 лет

В Петербурге вербовщика ИГ* приговорили к 15 годам колонии

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным источника РИА Новости, знакомого с материалами дела, гражданин Таджикистана Фарход Назаров посредством интернета и мобильных мессенджеров осуществлял вербовку выходцев из Средней Азии для террористической деятельности в России и за рубежом. Кроме того, в его машине оперативники нашли 11 пакетов по 10 граммов гашиша.

Назарову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию) а также частью 3 статьи 30 пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Источник также сообщил, что в ходе следствия, в том числе на судебных заседаниях, где рассматривались ходатайства о продлении ареста, Назаров признавал вину и пояснял, что сотрудничает со следствием. При передаче дела в суд обвиняемый заявил, что давал признательные показания из-за того, что его избивали, и признал себя виновным только в хранении наркотиков.

Оперативной разработкой дела занимался Центр "Э" регионального ГУМВД , следствие вело управление Следственного комитета по Петербургу. Дело было рассмотрено в общем порядке Московским окружным военным судом на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.