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В Петербурге вербовщика ИГ* посадили на 15 лет
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В Петербурге вербовщика ИГ* приговорили к 15 годам колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский окружной военный суд приговорил в Петербурге вербовщика запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* Фархода Назарова к 15 годам колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным источника РИА Новости, знакомого с материалами дела, гражданин Таджикистана Фарход Назаров посредством интернета и мобильных мессенджеров осуществлял вербовку выходцев из Средней Азии для террористической деятельности в России и за рубежом. Кроме того, в его машине оперативники нашли 11 пакетов по 10 граммов гашиша.
Назарову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию) а также частью 3 статьи 30 пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).
Источник также сообщил, что в ходе следствия, в том числе на судебных заседаниях, где рассматривались ходатайства о продлении ареста, Назаров признавал вину и пояснял, что сотрудничает со следствием. При передаче дела в суд обвиняемый заявил, что давал признательные показания из-за того, что его избивали, и признал себя виновным только в хранении наркотиков.
Оперативной разработкой дела занимался Центр "Э" регионального ГУМВД, следствие вело управление Следственного комитета по Петербургу. Дело было рассмотрено в общем порядке Московским окружным военным судом на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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