В Тольятти назначен штраф мужчине, укравшему из вагона с товарными автомобилями Lada два колеса и комплектующие

Как следует из приговора, 27 декабря 2017 года Дроздов увидел на 11-м пути ж/д станции Тольятти в Автозаводском районе вагоны закрытого типа, в которых находились товарные автомобили, подготовленные для транспортировки, и решил похитить комплектующие с новых автомашин.

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он перекусил металлические тросы запорно-пломбировочного устройства вагона, открыл створку и проник внутрь. В вагоне Дроздов открыл багажник новенького автомобиля Lada 4×4, похитил оттуда гаечный ключ, прикуриватель, буксировочный крюк. Затем он вытащил из-под капота запасное колесо в сборе. Похищенное он вынес из вагона и сложил на снег. Затем Дроздов второй раз залез в вагон, где забрал из багажника автомобиля Lada Granta домкрат, ключ, запасное колесо в сборе и удалился.

Общая стоимость похищенного составила около 17 тыс. рублей. Но распорядиться чужим добром Дроздову не удалось. Когда он пошел с комплектующими в карманах и колесами в руках в сторону села Русская Борковка, его задержали сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции.

Похищенное было у него изъято и возвращено владельцу. И в отношении Дроздова правоохранители возбудили уголовное дело за кражу чужого имущества с проникновением в хранилище по ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 2 п. «б» УК РФ.

Но позже следователь вышел в суд с ходатайством о прекращении в отношении подозреваемого уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дроздов, его защитник и прокурор в суде ходатайство поддержали. Представитель потерпевшего на заседание не явился, но сообщил, что тоже не против удовлетворения ходатайства следствия, так как ущерб отсутствует, в связи с чем претензий к Дроздову он не имеет.

В итоге, изучив материалы дела, суд посчитал, что все основания для удовлетворения ходатайства следствия есть и своим постановлением уголовное дело в отношении Алексея Дроздова прекратил, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере семи тысяч рублей.