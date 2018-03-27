В Красноярске задержан наркодилер, легализовавший через интернет 48 млн руб.

"В рамках предварительного расследования данного уголовного дела Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю установлены обстоятельства легализации денежных средств: организатор группы конвертировал виртуальные денежные средства, полученные в результате сбыта наркотических средств, в безналичные и перевел с виртуальных кошельков на банковские карты более 48 млн рублей", — сообщила Волк.

В отношении 23-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), он арестован.

По словам Волк, еще 11 участников группы заключены под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").