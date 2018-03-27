Суд признал виновным Шакро Молодого и 13 его сообщников в вымогательстве

Никулинский суд Москвы признал виновным вора в законе Захара Калашова по прозвищу Шакро Молодой и 13 его сообщников виновными по делу о вымогательстве. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Чтение приговора займет два-три дня», — сообщила радиостанции пресс-секретарь Людмила Коснырева. На скамье подсудимых 14 человек, в том числе Захар Калашов, его «правая рука» Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, а также несколько его охранников и строители. Еще двух фигурантов, Филиппа Домаскина и Алексея Китаева , судят посмертно. Всем вменяются два эпизода вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ) в 2015-2016 годах. Основной эпизод касается вымогательства 8 млн рублей у совладелицы кафе Elements на Рочдельской улице Жанны Ким.

Согласно материалам дела, 14 декабря 2014 года Андрей Кочуйков приехал в заведение предпринимательницы в сопровождении своей охраны. Итальянец представлял интересы дизайнера Фатимы Мисиковой. Последняя считала, что Жанна Ким недоплатила ей и строителям за ремонт ресторана. В свою очередь, Жанна Ким вызвала на переговоры адвокатов из бюро «Диктатура закона». Один из них, бывший сотрудник КГБ СССР и РУБОП, а ныне адвокат Эдуард Буданцев , застрелил двух оппонентов из наградного пистолета. Его дело расследуется отдельно.

По версии обвинения, на разборки в кафе Итальянца отправил Захар Калашов. Последний это отрицает. В ходе судебного разбирательства, которое началось в октябре 2017 года, подсудимые не признали вину. 1 марта в последнем слове подсудимые просили суд «вынести справедливое и объективное решение». Захар Калашов был кратким. «Я говорил и говорю, что виновным себя не считаю. На этом все», — сказал он.

Ранее в прениях сторон представители прокуратуры потребовали приговорить фигурантов к срокам от 7,5 года до десяти лет колонии со штрафами. Максимальное наказание, десять лет заключения со штрафом в 700 тысяч рублей, гособвинители запросили для Захара Калашова. Андрею Кочуйкову прокуроры предложили дать на полгода меньше со штрафом в полмиллиона.

Дело в отношении одного погибшего в перестрелке представителя «воров в законе» Алексея Китаева гособвинители просили прекратить в связи с его смертью, дело же в отношении второго погибшего, Филиппа Домаскина, — вернуть прокурору в связи с допущенными на следствии «неустранимыми нарушениями». Защита, в свою очередь, настаивала на оправдательном приговоре для фигурантов.