Следствие выявило еще один факт получения взятки в деле главврача медцентра в Красноярске

КРАСНОЯРСК , 27 марта. / ТАСС /. Следствие выявило еще один эпизод незаконного получения денег в деле главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрея Павлова , подозреваемого во взяточничестве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю Павлов и главная медсестра этого перинатального центра Лидия Клитенкович подозреваются в получении взяток. По данным ФСБ, врач получал деньги от предпринимателей за поставку товаров медицинского назначения в размере 10% от цены контракта, при этом Клитенкович выступала в роли посредника при получении взяток. Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание в СИЗО до 28 мая. "Была установлена причастность главного врача к совершению еще одного преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия в ноябре 2017 года 45-летняя представительница коммерческой организации города Новосибирска передала главной медсестре взятку в 170 тыс. рублей, что является крупным размером, предназначенную для главного врача", — сообщили в СК. По данным ведомства, деньги были переданы за заключение контрактов и договоров на поставку товаров медицинского назначения. В отношении представителя коммерческой организации возбуждено также уголовное дело.