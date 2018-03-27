Ещё
Госдума во II чтении усиливает ответственность за кражу средств со счетов в банках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума во II чтении усиливает ответственность за кражу средств со счетов в банках 

Прайм 1 час назад
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств.
Ответственность предполагается усилить в целях предупреждения подобных преступлений. За кражу с банковского счета, а также за кражу электронных денежных средств документ устанавливает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.
Мошенничество с использованием электронных средств платежа может повлечь за собой лишение свободы на срок до трех лет вместо предусмотренного сейчас ареста сроком до четырех месяцев. При этом сохраняются альтернативные варианты наказания, в том числе наложение штрафа в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до одного года.
Помимо этого, уточняется уголовная ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на него путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Сейчас за совершение такого мошенничества группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы — до шести лет. Законопроектом предлагается предусмотреть аналогичное наказание в случае совершения такого преступления с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств.
Прайм: последние новости
Суд выдал санкцию на заочный арест экс-владельца банка "БФГ-Кредит" Дойнова ФАС возбудила против "Шерметьево" дело из-за дискриминации таксопарков Экс-депутат ГД задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд из банка "Петрокоммерц" - МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД40
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»530
Тулеев попросил прощения у Путина456
Трамп начал терять уважение Путина247
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева217
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение