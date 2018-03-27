Житель Волхова убил и расчленил собутыльника 

Волховский городской суд признал 27-летнего Вадима Петрова виновным в жестоком убийстве. 8 февраля прошлого года он зарезал собутыльника, расчленил тело и раскидал останки вдоль дорог Волхова
Пресс-служба СК РФ по Ленобласти сообщает, что 8 февраля 2017 года трое мужчин выпивали в съемной квартире в Волхове, где они вместе проживали. В ходе застолья между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой Петров нанес не менее 20 ударов в шею, голову и грудь знакомого. От полученных травм он скончался на месте.
Петров ножом отчленил некоторые части тела убитого мужчины. Вместе с третьим собутыльником, 52-летним Константином Николаевым, убийца сложил части тела в пакеты и раскидал их вдоль дорог Волхова. Вернувшись домой, мужчины попытались отмыть пол от крови.
Приговором суда Петрову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Николаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 48 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 2 года. Приговор вступил в законную силу.