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Убийство в Заречном: прохожие обнаружили тело во дворе многоэтажки
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Убийство в Заречном: прохожие обнаружили тело во дворе многоэтажки 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня рано утром, 27 марта, жители высотки №7 по улице проезд Солнечный нашли под окнами своего дома окровавленное тело мужчины. Сотрудники полиции, прибывшие на место, предусмотрительно накрыли его простынёй. — По факту обнаружения тела мужчины проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления обстоятельств случившегося и выяснения личности погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказала 72.ru старший помощник руководителя СКР Анастасия Лепёхина.
Врачи скорой помощи также выезжали по указанному адресу. — Вызов на пульт дежурного поступил в 06:55, через девять минут бригада медиков уже была на месте. Врачи констатировали смерть пациента, — уточнила пресс-секретарь станции скорой помощи Ирина Бердюгина.
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