Верховный суд Чувашии взыскал с экс-министра природы региона 121 млн рублей

Верховный суд Чувашии взыскал в доход государства с осужденного ранее экс-главы Минприроды региона Анатолия Ермолаева нанесенный его деяниями ущерб на сумму 121 миллиона рублей, сообщил старший помощник прокурора Чувашии Сергей Кабуркин.

Ленинский районный суд Чебоксар в марте текущего года признал Ермолаева виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, однако он был сразу же амнистирован в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Районный суд оставил без рассмотрения гражданский иск прокуратуры к подсудимому о взыскании с него суммы нанесенного ущерба.

Районный суд Чебоксар установил, что 58-летний Ермолаев, занимавший пост министр природных ресурсов и экологии, в 2010 году санкционировал незаконную рубку спелых и перестойных лесных насаждений в объеме более 20 тысяч кубометров. Рубка происходила под видом работ по охране, защите и воспроизводства лесов в нескольких районах Чувашии.

Бывший министр и прокуратура Чувашии обжаловали приговор райсуда в Верховном суде Чувашии, чиновник настаивал на своем полном оправдании, а прокуратура Чувашии требовала взыскать с экс-министра сумму нанесенного ущерба.

В итоге Верховный суд Чувашии апелляционную жалобу Анатолия Ермолаева оставил без удовлетворения, а апелляционное представление прокуратуры Чувашии счел обоснованным, постановив взыскать с экс-министра порядка 121 миллиона рублей.