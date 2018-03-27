Житель Гусева украл деньги с банковской карты инвалида и купил дверь

Житель Гусева похитил деньги с банковской карты инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» собрали доказательства причастности 38-летнего горожанина к хищению 3800 рублей с банковской карты 29-летнего местного жителя-инвалида», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что потерпевший попросил подозреваемого купить продукты и передал ему банковскую карту, сообщив ПИН-код. Однако злоумышленник снял с карты деньги, которые потратил на покупку новой металлической двери.