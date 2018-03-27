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В Омске генеральному директору фирмы предъявлено обвинение в присвоении более 15 млн рублей
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В Омске генеральному директору фирмы предъявлено обвинение в присвоении более 15 млн рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летний генеральный директор фирмы, занимающейся организацией торгов по реализации имущества, путем растраты совершил хищение более 15 млн рублей.
Денежные средства принадлежали пяти физическим лицам и четырем организациям. Потерпевшие посредством сети Интернет перечислили фигуранту деньги в качестве задатков для участия в электронных торгах по реализации имущества организации, в отношении которой введена процедура конкурсного производства. Торги не состоялись, однако денежные средства обвиняемый не вернул.
В мае 2017 года подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В сентябре 2017 года его задержали сотрудники омского уголовного розыска в городе Санкт-Петербурге, после чего по ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фигуранту следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ. За совершение подобного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.
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