В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля и иного имущества стоимостью свыше 900 тысяч рублей

Подозреваемые похитили иномарку, электроинструменты и цифровую технику из гаража потерпевшего.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре обратился местный житель с заявлением о краже его имущества: иномарки, сварочного аппарата, автозапчастей, цифровой техники и охотничьего рюкзака.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей.

Установлено, что в ночное время злоумышленники отжали оконную раму и проникли в помещение гаражного блока. Подозреваемые обнаружили ключи автомобиля в его салоне, завели двигатель и вывезли на нем имущество потерпевшего.

Фигуранты успели продать неустановленному лицу часть похищенного, денежные средства потратили на личные нужды.

Транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, двое других подозреваемых арестованы.