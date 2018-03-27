В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля и иного имущества стоимостью свыше 900 тысяч рублей 

Подозреваемые похитили иномарку, электроинструменты и цифровую технику из гаража потерпевшего.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре обратился местный житель с заявлением о краже его имущества: иномарки, сварочного аппарата, автозапчастей, цифровой техники и охотничьего рюкзака.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей.
Установлено, что в ночное время злоумышленники отжали оконную раму и проникли в помещение гаражного блока. Подозреваемые обнаружили ключи автомобиля в его салоне, завели двигатель и вывезли на нем имущество потерпевшего.
Фигуранты успели продать неустановленному лицу часть похищенного, денежные средства потратили на личные нужды.
Транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, двое других подозреваемых арестованы.