Суд в Киеве перенес слушание дела Януковича из-за неявки адвокатов

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости . Заседание Оболонского районного суда Киева по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича , обвиняемого в государственной измене, не состоялось из-за неявки адвокатов, следующее назначено на 4 апреля, передает корреспондент РИА Новости.

На судебное заседание во вторник, начало которого было назначено на 10.00 (совпадает с мск), явились только представители государственного обвинения, адвокаты Януковича в суд не пришли. Как объявил судья участникам процесса, в канцелярию суда поступило заявление защитников экс-президента, которые сообщили, что до 29 марта будут находиться в рабочих командировках и не смогут принимать участие в судебных заседаниях по этому делу.

"Суд вынужден констатировать, что таким образом сторона защиты уже сорвала 11 заседаний. Вместе с тем ради обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича суд вынужден объявить перерыв на 10.00 4 апреля", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко

Во вторник должен был продолжиться допрос свидетелей защиты.