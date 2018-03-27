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Суд в Киеве перенес слушание дела Януковича из-за неявки адвокатов
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Суд в Киеве перенес слушание дела Януковича из-за неявки адвокатов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Заседание Оболонского районного суда Киева по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, не состоялось из-за неявки адвокатов, следующее назначено на 4 апреля, передает корреспондент РИА Новости.
На судебное заседание во вторник, начало которого было назначено на 10.00 (совпадает с мск), явились только представители государственного обвинения, адвокаты Януковича в суд не пришли. Как объявил судья участникам процесса, в канцелярию суда поступило заявление защитников экс-президента, которые сообщили, что до 29 марта будут находиться в рабочих командировках и не смогут принимать участие в судебных заседаниях по этому делу.
"Суд вынужден констатировать, что таким образом сторона защиты уже сорвала 11 заседаний. Вместе с тем ради обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича суд вынужден объявить перерыв на 10.00 4 апреля", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.
Во вторник должен был продолжиться допрос свидетелей защиты.
Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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