Главу приморского Дальнегорска будут судить за злоупотребления на более чем 20 млн рублей

"Обвинительное заключение по уголовному делу Игоря Сахуты утверждено. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 285 УК РФ ("Злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия"). Также в деле есть обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)", — сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, в конце 2015 года обвиняемый, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м. на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. В результате действий чиновника бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

Как отмечается в материалах дела, обвиняемый в стремлении проявить себя в качестве успешного руководителя и показать своевременное освоение средств, выделенных из Фонда содействия реформирования ЖКХ, бюджета Приморского края и бюджета Дальнегорского городского округа, организовал выкуп у собственников жилых помещений вторичного рынка по ценам значительно выше средней рыночной стоимости. Используя служебное положение, он, кроме того, вмешивался в деятельность агентства недвижимости, угрожая затягиванием со стороны администрации Дальнегорска сроков оплаты по муниципальным контрактам, а также потребовал перевода на счета предприятия, которому оказывал покровительство, денежных средств.

Кроме того, по данным следствия, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза №7». Он создавал выгодные условия муниципальных договоров и контрактов, что позволило автобазе беспрепятственно побеждать на конкурсах, в том числе по заключению контракта «На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории Дальнегорска в 2016 году» на общую сумму свыше 2,2 млн рублей.