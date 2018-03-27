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Директор липовой фирмы в Хабаровске незаконно вывела в Китай более 250 млн рублей
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Директор липовой фирмы в Хабаровске незаконно вывела в Китай более 250 млн рублей 

Вести.Ru 1 час назад
В Хабаровском крае таможенники раскрыли незаконный вывод в Китай 256 миллионов рублей. О происшествии сообщили представители пресс-службы региональной таможни.
Как уточняется, директор хабаровской фирмы перевела на счет китайской компании 256 миллионов рублей за товар, который так и не ввезли в Россию.
Позднее удалось выяснить, что фирма была создана фиктивно. Жительница Хабаровска заняла в фирме должность директора за двух процентное вознаграждение от общей суммы выведенных за границу средств. Фирма подписала несколько контрактов с компанией из Китая на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит, выплатила всю необходимую сумму, а затем скрылась, передает ТАСС.
Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении женщины — директора этой фирмы и ее сообщников. Дело возбуждено по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (п. а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Подозреваемым грозит штраф в размере одного миллиона рублей и до 10 лет тюремного заключения.
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