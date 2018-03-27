Для Шакро Молодого приготовили новый срок

Поддержать подсудимых в суд приехали около 40 родственников и друзей. Они до отказа заполнили самый большой зал. Часть группы состояла из десятка мужчин крепкого телосложения. «Вы тоже родственники?», — поинтересовалась у них секретарь. «Конечно, разве не видно?», — хором ответили они.

Увидев друзей, арестованные стали улыбаться и переговариваться, радуясь их спортивным успехам. Казалось, что приговор их мало волнует. «Как дела?» «Ничего, нормально! Вся тюрьма на тебя поставила, а ты не хотел ехать на соревнования», — обратился к кому-то из зрителей один из подсудимых и пошутил: «Заезжай к нам в „Лефортово“, тут тебя натаскают».

Главный фигурант, 65-летний Захар Калашов, заметив телекамеры, натянул на голову капюшон толстовки и стал расхаживать взад-вперед по клетке, а затем демонстративно повернулся к ним спиной. В суд с вещами

Приподнятое настроение большинства подсудимых не разделял разве что Евгений Суржиков. Отставной полковник полиции, который в отличие от остальных подсудимых находится не под стражей, а под домашним арестом, признался, что готов к обвинительному исходу и приехал в суд с вещами. «Нас назвали преступниками еще до суда, поэтому какой приговор будет, уже давно известно», — сказал он Business FM и оказался прав.

Начав оглашение приговора, судья Константин Дубков фактически слово в слово повторил обвинительное заключение. Он пришел к выводу, что большинство подсудимых совершили «особо тяжкое преступление» — вымогательство с применением насилия в составе организованной группы. Ее возглавлял Захар Калашов. Последний был назван «лидером российского криминального мира», которым он стал в 2013 году после смерти другого вора в законе Аслана Усояна , более известного как Дед Хасан. Из приговора следовало, что Шакро Молодой «консолидировал под своим покровительством лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью». Он же держал преступный «общак» и распределял доходы между участниками преступной группы.

Значительную часть дохода Шакро Молодому приносило вымогательство у столичных бизнесменов. Для этого были созданы две охранные фирмы: ЧОП «Защитник» и ЧОП «Заслон», которые позволили подручным Калашова обзавестись оружием. На работу туда «привлекали представителей криминальных кругов» и спортсменов, которые занимались восточными единоборствами, сказал судья.

По его словам, сам Шакро Молодой оказался замешан в двух преступных эпизодах, совершенных в 2015-2016 годах. Первый касается вымогательства восьми миллионов рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким, а второй — 10 млн рублей у гендиректора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Вымогательство на Рочдельской

Первый случай получил наиболее широкую известность. По версии обвинения, узнав, что владелица ресторана задолжала крупную сумму дизайнеру Фатиме Мисиковой, Калашов решил воспользоваться этим, чтобы «отжать» у нее бизнес. Он отправил свою правую руку, Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, потребовать у нее восемь миллионов рублей вместе с Батыром Бекмурадовым, фактическим руководителем ЧОП «Защитник», Итальянец должен был «организовать психологическое воздействие на Ким путем угроз и применения насилия». Женщине звонили и угрожали расправой, а 14 декабря 2015 года назначили встречу в ресторане.

Ким позвала на переговоры адвоката Эдуарда Буданцева , бывшего сотрудника КГБ СССР и РУБОП. Разговоры на повышенных тонах с представителями криминалитета закончились стрельбой, в ходе которой юрист застрелил двух человек: Алексея Китаева и Филиппа Домаскина, которые сопровождали Итальянца. Сейчас двух последних судят посмертно, вменив, как и остальным, «вымогательство» (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Дизайнер Фатима Мисикова скрылась от следствия. Ей заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. В приговоре ее называли «лицо №1», не озвучивая фамилии.

«Выдумки журналистов» В ходе судебного процесса, который начался 10 октября 2017 года, никто из подсудимых не признал вину. Они уверяли, что не вымогали денег у Жанны Ким, а лишь хотели, чтобы она расплатилась за ремонт с дизайнером и рабочими. Захар Калашов заявил, что преступлений не совершал, и от дачи показаний отказался. Его адвокаты Тенгиз Папаскуа и Александр Гофштейн сегодня не пожелали общаться с прессой. Последний лишь возмущался тем, что его подзащитного окрестили «королем преступного мира». Он назвал это «сказками». На вопрос, не означает ли, что его клиент открестился от своего негласного звания, заверил, что вообще не беседует с ним на такие темы. «Поверьте, у нас есть масса юридических вопросов [для обсуждения], а не та белиберда, о которой пишут в газетах», — заявил Александр Гофштейн.

За основного фигуранта заступился и защитник подсудимого Батыра Бекмурадова Гарри Мирзоян. Он назвал выводы следствия бездоказательными. Адвокат заметил, что в деле «нет протокола собрания криминалитета с синей печатью», а следователи просто переписали «выдумки журналистов». «Такое ощущение, что следователи расследовали дело по интернету», — сказал он. По его словам, какой бы срок ни получил его подзащитный, обвинительный приговор будет обжалован.

Ранее в прениях сторон представители прокуратуры потребовали приговорить фигурантов к срокам от 7,5 до 10 лет колонии со штрафами. Максимальное наказание — десять лет заключения со штрафом в 700 тысяч рублей — гособвинители запросили для Захара Калашова.

Судья Констанин Дубков во вторник, 27 марта, зачитывал приговор в течение четырех часов, а затем объявил перерыв до 12.30 29 марта. По словам пресс-секретаря суда Людмилы Косныревой, оглашение приговора может занять «два-три дня». В этой связи можно предположить, что финал прозвучит в конце недели.