В Кемерово задержан охранник, который отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что СК опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерово.