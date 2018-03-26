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В Кемерово задержан охранник, который отключил систему оповещения после сигнала о пожаре
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В Кемерово задержан охранник, который отключил систему оповещения после сигнала о пожаре 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Следственного комитет Светлана Петренко заявили, что в Кемерово задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в торговом центра «Зимняя вишня» отключил систему оповещения, передает РИА «Новости».
"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", — сказала Петренко.
Ранее сообщалось, что СК опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерово.
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию о событиях в Кемерово.
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