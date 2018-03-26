Угнал автомобиль — значит украл

В 2017 году на территории России были зарегистрированы 21 842 кражи автомобилей, ещё 20 834 аналогичных преступления были классифицированы как угоны, хотя по всем признакам их можно было бы отнести к первой группе, а значит, и применить более суровое наказание. По мнению законодателей и руководства МВД исключение из Уголовного кодекса «мягкой» статьи за угон позволит значительно снизить количество хищений транспорта.

Кража есть, умысла нет По данным министерства внутренних дел, ежегодно в России к уголовной отвественности за угоны автомобилей привлекается около 21 тысячи человек. Однако только треть из них получает реальные сроки. Остальные, как правило, отделываются штрафами и условными мерами наказания. По словам председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова, избежать адекватного наказания позволяет возможность двойной трактовки этого вида преступления.

В настоящее время воры, если они ещё не успели продать автомобиль и были пойманы после угона, говорят, что не имели корыстных мотивов, а потому наказываются не по статье 158 УК РФ («Кража»), а по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), благодаря чему получают более мягкое наказание. «Сейчас создаются преступные цепочки, которые ловко пользуются несовершенством законодательства. Первый вскрывает автомобиль, второй перемещает, третий реализует. При этом первый и второй злоумышленник могут проходить по статье за угон, а третьего зачастую не удаётся найти вместе с похищенным автомобилем. В результате владельцу не с кого взыскивать причинённый ущерб», — пояснил сенатор.

Российские законодатели считают, что по своей правовой природе угон является кражей и выделение данного преступления в отдельный состав при невозможности доказывания истинных мотивов преступления является лишь способом избежать более строгого наказания.

«Анализ следственной практики по уголовным делам об угонах и автомобильных кражах показывает, что в настоящее время остаётся множество нерешённых вопросов, связанных с разграничением составов преступлений в статьях 158 и 166 УК РФ, — пояснил Кутепов. — Сегодня дело сдвинулось в правильном направлении: Министерство внутренних дел дало положительное заключение на законопроект, разработанный Законодательным собранием Санкт-Петербурга по исключению статьи 166 из Уголовного кодекса. Теперь слово за Верховным судом».

Сейчас создаются преступные цепочки, которые ловко пользуются несовершенством законодательства. В результате владельцу не с кого взыскивать причинённый ущерб.

Помимо парламентариев из Санкт-Петербурга, ситуацией обеспокоены и в Госдуме . Недавно заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» , первый зампредседателя Комитета палаты по контролю Олег Нилов внёс в Государственную Думу законопроект, также предусматривающий отмену статьи 166. Наличие данной статьи, по мнению депутата, напрямую влияет на тенденцию увеличения числа угонов, так как зачастую автомобильным ворам назначают условное наказание и они снова совершают преступления.

Вор должен сидеть

На прошедшем 26 марта «круглом столе» в Совете Федерации , где рассматривались вопросы регулирования ответственности за угон, Андрей Кутепов напомнил, что ещё в 2015 году Конституционный суд принял решение, в котором указывается, что статья 166 УК РФ не в полной мере отвечает Основному закону. Основанием для этого решения послужило отсутствие в норме механизма, который позволял бы привлечь угонщика к имущественной ответственности, в том числе за вред, спровоцированный кражей.

Представители следственных и силовых ведомств с такой постановкой вопроса согласились, а вот правоведы придерживаются иной точки зрения. Так, начальник ВНИИ МВД России Валерий Кожокарь полагает, что статья за угон должна остаться. «Учёные категорически против изъятия статьи 166 из Уголовного кодекса, потому что нельзя вторгаться в субъективную сторону состава преступления. Ведь сейчас, по сути, предлагается не учитывать умысел и приравнять угонщиков к ворам. Это, с нашей точки зрения, опасно», — отметил эксперт.

Замначальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Александр Галицкий в целом согласен с актуальностью исключения статьи за угон из УК, но при этом указывает на необходимость продумать вопрос о привлечении виновных в щекотливых ситуациях. «К примеру, когда дети берут ключи от автомобиля у своих родителей и тайно едут с одноклассниками кататься. Родители заявляют в полицию, после чего детей ловят и в итоге потом родственники идут на попятную, говорят, что сами дали ключи, тем самым пытаясь выгородить своих чад. Такая же ситуация возможна в случае размолвки между сожителями, когда владелец заявляет, что его вторая половина угнала авто», — излагает своё видение проблемы представитель МВД.

В то же время замначальника Управления борьбы с преступлениями против собственности ГУРР МВД России Михаил Ситохин обратил внимание на возникающую в связи с возможностью двойной трактовки автокражи коррупционной составляющей. Ведь помимо сотрудников уголовного розыска, которые данный вид преступлений трактуют как кражу, есть ещё масса служб, задействованных в поисках угнанной машины.

«Простой пример. Торговый центр. Объявляется в розыск дорогая иномарка стоимостью несколько миллионов рублей. Сотрудники ГИБДД блокируют угонщика на улице. Приезжает молодой дознаватель, который видит, что автомобиль цел, а угонщик говорит, что просто замёрз и хотел доехать до дома без умысла на кражу. Между тем этот человек является звеном преступной группы. Но появляется пресловутая вилка: как квалифицировать преступление? Признаков кражи нет — замки все целы, задержанный отрицает корысть. Тут подключается коррупционный фактор. Какое решение будет признано в территориальном органе, если не будет контроля сверху? Догадываемся, какое», — резюмировал Ситохин.

Подводя итоги «круглого стола», Андрей Кутепов отметил, что законодатели и органы правопорядка уже вплотную подошли к исключению такой «вилки» из правоприменительной практики. «Скоро такая возможность молодому дознавателю принимать на месте спорные решения самостоятельно будет исключена. Как показывает практика зарубежных стран, усиление ответственности за угон позволит сократить количество автомобильных краж», — подчеркнул сенатор.

Госдуме было рекомендовано ускорить рассмотрение принятого в первом чтении в 2016 году проекта федерального закона, предусматривающего усиление ответственности лиц, завладевших чужим имуществом. Правительству напомнили о необходимости ускорить подготовку заключения на инициативу парламентариев Санкт-Петербурга.

Как наказывают за кражу автомобиля в России

Статья 166 УК РФ предусматривает за угон автомобиля штраф до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В то же время п. 4 «б» статьи 158 УК РФ предусматривает за кражу в особо крупном размере (а стоимость угоняемых машин по большей части составляет несколько миллионов рублей) лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до доного миллиона рублей.

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