Автобус столкнулся с грузовиком на северо-востоке Москвы 

Городской автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем на северо-востоке Москвы.
«Сегодня около 13:00 мск на Дмитровском шоссе в районе поворота на Северный проезд произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса № 763 и грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с автобусом и перевернулся», — приводит РИА Новости сообщение ГУП «Мосгортранс».
Отмечается, что автобус получил серьёзные технические повреждения, пассажиры не пострадали.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.