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Суд отправил в колонию «бизнесменов», которые обманывали пенсионеров Урала, притворяясь газовиками
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Суд отправил в колонию «бизнесменов», которые обманывали пенсионеров Урала, притворяясь газовиками 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
В Первоуральске осудили лжегазовиков, которые обманывали пожилых людей по Уралу, в том числе и в Екатеринбурге. Раньше эта группа продавала фильтры, потом начала устанавливать пенсионерам ненужное или фальшивое оборудование, которое на самом деле не нужно, и обманули 19 пожилых людей на сумму в 125 тысяч рублей. Орудовали два мужчины и две женщины.
— Ранее обвиняемые занимались официальной продажей и установкой фильтров для воды, но бизнес не удался, — рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. — После чего они и придумали план, как компенсировать убытки. Сотрудники полиции из уголовного розыска ГУ МВД области задержали их в Красноуфимске 9 февраля 2017 года, когда они прибыли туда на своём автомобиле Hyundai с госномерами Московской области для совершения очередного преступления. Приговором суда Вячеславу Окулову назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Александру Ульянову — восемь лет в колонии строгого режима, Татьяне Швецовой — семь лет и шесть месяцев общего режима.
«Предприниматели» предлагали населению установку сигнализатора загазованности. Для большей убедительности они купили форму, схожую с формой сотрудников газовой службы, розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции.
По его данным, группа сформировалась в период с декабря 2016 года по январь 2017 года. За каждую имитируемую установку они получали от 3000 до 18 500 рублей.
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