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За хищение с банковских карт посадят на шесть лет
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За хищение с банковских карт посадят на шесть лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Теперь кража с банковских карт будет считаться мошенничеством — соответствующие поправки появятся в Уголовном кодексе РФ.
По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас многие злоумышленники списывают деньги со счетов небольшими суммами. За это грозит административное наказание. Но общая сумма хищения может быть солидной, в связи с этим депутаты и решили ужесточить наказание и сделать его уголовным.
В последние годы наблюдается резкое увеличение попыток нелегального списания средств, сообщил глава комитета. В прошлом году со счетов граждан украли 2 миллиарда рублей.
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