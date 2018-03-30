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Тайны «Марьиной рощи» — захватывающий сериал на телеканале «МИР»
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Тайны «Марьиной рощи» — захватывающий сериал на телеканале «МИР» 

Мир24 28 минут назад
Фото: MosDay.ru
Даже после победы война не заканчивается… Иногда главным призванием человека становится борьба с преступностью. И Константин Трошин как раз относится к числу этих людей. Бывший оперативник МУРа устраивается на службу в самом неблагополучном районе Москвы — Марьиной роще. Находясь в эпицентре криминальной среды, Трошин распутывает хладнокровные убийства, дерзкие налеты и хитроумные аферы. Но как долго он сможет выполнять роль третейского судьи, которому люди доверяют отделять добро от зла? Смотрите захватывающий сериал «Марьина роща» 2 апреля в 19:20 на телеканале «МИР».
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