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В Ростове вынесли приговор напавшим на журналиста участникам экстремистской организации
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В Ростове вынесли приговор напавшим на журналиста участникам экстремистской организации 

ТАСС 40 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Трем участникам запрещенной в России экстремистской организации и еще одному жителю Ростовской области, не входящему в нее, вынесли приговор за избиение журналиста интернет издания «Кавказский узел». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.
Как сообщали ранее в ГУ МВД по региону, деятельность ячейки неонацистской экстремистской организации удалось пресечь в Ростове в начале октября 2017 года. По версии следствия, обвиняемые избили лидера регионального политического движения «Левый Блок» и штатного журналиста интернет-издания «Кавказский узел» Владислава Рязанцева.
"Приговором суда двоим участникам экстремистской организации назначено наказание в виде 3,6 лет и 3,8 лет соответственно лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще одному участнику экстремисткой организации назначено наказание в виде 1,7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Триста часов обязательных работ назначено лицу, не входящему в состав экстремисткой организации, но участвовавшему в избиении журналиста", — говорится в сообщении следственного управления.
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