Обвинение 29 марта запросит наказание для обвиняемого в коррупции полковника М. Максименко

«Прения состоятся 29 марта в 11:00 в закрытом режиме», — уточнил адвокат. Заседание будет закрытым в связи с тем, что в ходе прений участники процесса будут ссылаться на доказательства, исследованные судом в закрытом режиме.

По окончании прений суд предоставит подсудимому право выступить с последним словом. После этого судья Олег Музыченко объявит дату оглашения приговора и удалится в совещательную комнату для его вынесения.

Летом 2016 г. были арестованы трое высокопоставленных сотрудника СК РФ — М. Максименко, его заместитель А. Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Д. Никандров. По данным следствия, они получили от «вора в законе» Захария Калашова крупную сумму за покровительство.