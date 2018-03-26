Обвинение 29 марта запросит наказание для обвиняемого в коррупции полковника М. Максименко 

Мосгорсуд 29 марта 2018 г. проведет прения сторон по уголовному делу в отношении начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко, обвиняемого в коррупции. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» адвокат подсудимого Андрей Гривцов, судебное заседание пройдет в закрытом режиме.
«Прения состоятся 29 марта в 11:00 в закрытом режиме», — уточнил адвокат. Заседание будет закрытым в связи с тем, что в ходе прений участники процесса будут ссылаться на доказательства, исследованные судом в закрытом режиме.
По окончании прений суд предоставит подсудимому право выступить с последним словом. После этого судья Олег Музыченко объявит дату оглашения приговора и удалится в совещательную комнату для его вынесения.
Летом 2016 г. были арестованы трое высокопоставленных сотрудника СК РФ — М. Максименко, его заместитель А. Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Д. Никандров. По данным следствия, они получили от «вора в законе» Захария Калашова крупную сумму за покровительство.
Уголовное дело в отношении М. Максименко было выделено в отдельное производство и в настоящее время слушается в Мосгорсуде. Ему инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии обвинения, офицер получил 500 тыс. долл. от бизнесмена Олега Шейхаметова и 50 тыс. долл. от предпринимателя Бадри Шенгелия.