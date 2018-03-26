Как создать ОПГ, украсть 300 млн и остаться на свободе

Свободны все!

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу суда, используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья. Для этого они привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров. В итоге размер уплаченного при закупке продукции НДС был необоснованно завышен, и преступники за просто так получили возмещение из госбюджета порядка 294,3 млн рублей, что является особо крупным размером.

Все обвиняемые признали вину и дело рассмотрели в особом режиме. Суд назначил всем фигурантам условное наказание. Так, Анохин получил 4 года и 6 месяцев условного лишения свободы, Анохина — 4 года, Прудов — 3 года и 8 месяцев, Мозговой и Федоров — по 3 года и 3 месяца, Говоров — 2 года, Недиков — 2 года и 6 месяцев, Титов — полтора года.

Дедушка доволен

Старожил смоленских коридоров власти, экс-сенатор от Смоленщины Анатолий Мишнев также легко отделался от обвинений в особо крупном мошенничестве. 20 марта Промышленный суд Смоленска признал его виновным по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, пишет «Главк.инфо».

В момент возбуждения уголовного дела Анатолий Мишнев руководил смоленским территориальным отделением федеральной службы государственной статистики . Он был задержан 5 декабря 2017 года сотрудниками ФСБ . Однако уже 12 декабря Анатолия Мишнева отпустили из изолятора под залог.

Чиновника подозревали в посредничестве между судьями смоленского областного суда Владимиром Войтенко и его заместителем Анатолием Петровским и семьей Тимура Кучера, бывшего управляющего смоленским филиалом «Россельхозбанка» , также осужденного за мошенничество. Речь шла о выдаче невозвратных кредитов на сумму свыше 360 млн рублей. Банкир был осужден на семь лет и штраф 700 тыс. рублей.

В результате рассмотрения дела Анатолий Мишнев был приговорен к условному наказанию на четыре года три месяца и к штрафу в 300 тыс. рублей.

Спасение спасателей

Как сообщал «Коммерсант», в августе 2017 года в Москве за особо крупную растрату был приговорен к условному сроку заключения генерал-полковник внутренней службы Владимир Артамонов , до мая 2017 года являвшийся заместителем министра — статс-секретарем МЧС . По данному уголовному делу проходила супруга генерала Галия Артамонова и бывший начальник ФГБУ «ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (ФГБУ ВНИИ ГОЧС) генерал-майор Валерий Акимов

Изначально все они являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое Главное следственное управление СКР возбудило по результатам проверок, проведенных год назад контрольными службами в ФГБУ ВНИИ ГОЧС. Следователи выяснили, что по просьбе заместителя министра генерал Акимов в качестве научного сотрудника фиктивно трудоустроил во ВНИИ его супругу, доктора юридических наук, профессора Артамонову. Женщина не появлялась в ФГБУ в течение трех лет, но исправно получала оттуда деньги на карточку. Мошеннический доход семьи Артамоновых, благодаря фиктивному трудоустройству, составил более 1,3 млн рублей.

В суд дело поступило уже в иной квалификации — по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Преступники полностью признали свою вину, отметив, что уже погасили причиненный ущерб. В результате рассмотрения дела Хамовнический суд Москвы вынес всем троим наказания в виде трех лет условного заключения. При этом судья назначила им дополнительные наказания в виде испытательных сроков. У супругов Артамоновых он составил три года, а у их подельника — два с половиной.

Суровая реальность

Между тем обычно за преступления, связанные с особо крупным мошенничеством, суд приговаривает к реальным срокам лишения свободы. Так, адвокат адвокатской палаты Саратовской области Марат Разгельдеев получил в марте 2 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей только за покушение на мошенническое завладение 1,5 млн рублей, сообщает СКР.

«Интерфакс». Также в марте суд в Саратовской области вынес приговор жителю города Балашова, обвиненного в мошенничестве на 8 млн рублей при поставках зерна. Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает со ссылкой на Генпрокуратуру