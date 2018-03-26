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Мосгорсуд оставил под стражей политтехнолога П. Милосердова по делу об экстремизме
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Мосгорсуд оставил под стражей политтехнолога П. Милосердова по делу об экстремизме 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд оставил под арестом до 24 апреля 2018 г. политтехнолога Петра Милосердова, который, по версии следствия, помогал националисту Александру Поткину (Белову) в создании экстремистского сообщества, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил: решение Хамовнического суда о продлении срока содержания под стражей в отношении П. Милосердова оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья Татьяна Хренова.
В ходе заседания защита просила суд избрать в отношении политтехнолога домашний арест. «П. Милосердов не знал о том, что объявлен в розыск и не пытался скрыться от органов следствия», — заявил адвокат Роман Павлов. Он добавил, что арестованному необходимо заботиться о родителях и троих несовершеннолетних детях.
Сам обвиняемый считает все обвинения следствия голословными. «Казахстан, на территории которого я якобы совершал инкриминируемые мне преступления, не имеет ко мне никаких претензий», — заявил П. Милосердов. По его мнению, также один из следователей лично заинтересован в исходе дела и испытывает к нему неприязнь.
В свою очередь прокурор, настаивая на том, что П. Милосердов может скрыться от органов следствия и помешать расследованию, просил оставить обвиняемого в СИЗО.
Ранее сообщалось, что Хамовнический суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте П. Милосердова. Адвокат Матвей Цзен сообщил, что его подзащитный не скрывался от следствия и был задержан в Москве, где и проживал. Также, по словам М. Цзена, П. Милосердова «никто не искал».
Мещанский районный суд Москвы в августе 2016 г. признал А. Поткина виновным в легализации денежных средств и экстремизме. Националиста приговорили к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «БТА-банка», который является потерпевшим по делу о взыскании почти 5 млрд руб.
Позже Мосгорсуд снизил А. Поткину срок заключения с 7,5 лет до 3,5 лет, так как с него сняли обвинение в отмывании денежных средств. Но затем президиум Мосгорсуда вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию для исправления нарушений.
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