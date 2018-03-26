Мосгорсуд оставил под стражей политтехнолога П. Милосердова по делу об экстремизме

«Суд постановил: решение Хамовнического суда о продлении срока содержания под стражей в отношении П. Милосердова оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья Татьяна Хренова.

В ходе заседания защита просила суд избрать в отношении политтехнолога домашний арест. «П. Милосердов не знал о том, что объявлен в розыск и не пытался скрыться от органов следствия», — заявил адвокат Роман Павлов . Он добавил, что арестованному необходимо заботиться о родителях и троих несовершеннолетних детях.

Сам обвиняемый считает все обвинения следствия голословными. « Казахстан , на территории которого я якобы совершал инкриминируемые мне преступления, не имеет ко мне никаких претензий», — заявил П. Милосердов. По его мнению, также один из следователей лично заинтересован в исходе дела и испытывает к нему неприязнь.

В свою очередь прокурор, настаивая на том, что П. Милосердов может скрыться от органов следствия и помешать расследованию, просил оставить обвиняемого в СИЗО

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте П. Милосердова. Адвокат Матвей Цзен сообщил, что его подзащитный не скрывался от следствия и был задержан в Москве , где и проживал. Также, по словам М. Цзена, П. Милосердова «никто не искал».

Мещанский районный суд Москвы в августе 2016 г. признал А. Поткина виновным в легализации денежных средств и экстремизме. Националиста приговорили к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «БТА-банка», который является потерпевшим по делу о взыскании почти 5 млрд руб.

Позже Мосгорсуд снизил А. Поткину срок заключения с 7,5 лет до 3,5 лет, так как с него сняли обвинение в отмывании денежных средств. Но затем президиум Мосгорсуда вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию для исправления нарушений.