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Обвиняемый в убийствах пенсионерок совершил суицид в Самарском облсуде
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обвиняемый в убийствах пенсионерок совершил суицид в Самарском облсуде 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В конвойном помещении Самарского областного суда покончил с собой обвиняемый в серии убийств пенсионерок в Самаре и Смоленской области, сообщает interfax со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
«26 марта в конвойном помещении федерального суда было обнаружено тело мужчины, который являлся подсудимым по уголовному делу, с признаками суицида. Мужчине незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу города Самары, где от полученных повреждений скончался», — пояснили в следственном управлении.
Двух пожилых женщин обнаружили убитыми в своих квартирах в Самаре в марте 2017 года. По подозрению в их убийстве был задержан гражданин Казахстана Павел Шайахметов 1980 года рождения. На допросе он рассказал, что обманом проникал в дома своих будущих жертв, убивал их, после чего похищал ценные вещи, и сознался в аналогичном преступлении, совершенном в городе Ярцево Смоленской области.
Как пишет «Самарское Обозрение» vk, называемый «Поволжским маньяком» наркозависимый уроженец Уральска Павел Шайахметов порезал себе вены и скончался, по одной информации, в больнице, по другой — в машине «скорой помощи».
Накануне Павел Шайахметов заявил, что не считает себя виновным, а признался сразу после задержания потому, что его «накачали каким-то препаратами», и добавил, что на него пытаются повесить новые эпизоды, сообщает samara.kp.ru
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 Ещё 5 источников 
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