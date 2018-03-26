В Первоуральске Свердловской области по материалам полиции осуждены лжегазовики

Сегодня суд города Первоуральска огласил приговор организованной группе лжегазовиков, обвинявшихся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Двое мужчин и женщина под видом установки дополнительного газового оборудования обманули 19 пожилых людей на территории Свердловской области Пермского края на общую сумму 125 000 рублей. Судья Наталья Чистякова в присутствии государственного обвинителя Натальи Роготневой признала их виновными и отправила за решетку на общий срок двадцать три с половиной года.

Группа сформировалась в период с декабря 2016 года по январь 2017 года, ее главной целью было систематическое хищение денежных средств у престарелых граждан.

Злоумышленники действовали под видом сотрудников газовой службы, предлагая населению установку сигнализатора загазованности. Для большей убедительности ими была приобретена внешне схожая с одеждой сотрудников газовой службы форма, а также розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции.

Имитируя установку специальных средств, они получали в качестве незаконного вознаграждение суммы в размере от 3 000 до 18 500 рублей.