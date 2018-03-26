В Ростовской области накрыли банду наркоторговцев 

В Ростовской области завели уголовное дело на 11 человек по обвинению в организации преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотических веществ. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
В ходе проведенных следственных процедур в ведомстве установили, что в августе 2015 года один из обвиняемых, когда был в Краснодаре, создал сообщество. С помощью мессенджера Telegram он фактически организовал интернет-магазины по сбыту запрещенных веществ сразу в нескольких городах Ростовской области, в том числе в донской столице. Сами наркотики он покупал также в сети. Его сообщники расфасовывали вещества по пакетам, после чего делали закладки. Денежные средства поступали на счета организатора и его брата. Часть денег переводилась сообщникам, а другая обналичивалась в Новосибирске. Расследование ведется под контролем Южной транспортной прокуратуры.