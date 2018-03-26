Более 35 человек допросили по делу об обрушении дома в Саранске

Обрушение лестничных пролетов с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме в Саранске произошло 13 ноября 2017 года. В ходе разбора завалов были извлечены тела троих погибших — двух мужчин и женщины. Еще один пострадавший был госпитализирован с переломом таза. Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, полученные им телесные повреждения квалифицированы как повлекшие тяжкий вред здоровью. СУСК по Мордовии возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

"Для детального выяснения всех обстоятельств дела следствием проводится кропотливая работа. В настоящее время в качестве свидетелей допрошены более 35 человек, в том числе из числа руководства ООО «Строительно-монтажное управление №1», которое осуществляло строительство дома. Назначено шесть различных судебных экспертиз, в том числе наиболее сложная — комплексная трассологическая, металловедческая, строительно-техническая экспертиза", — говорится в сообщении СУСК.

В рамках расследования установлена совокупность нарушений и отступлений от нормативных требований и правил, а также последовательность событий, непосредственно приведшая к обрушению, отметили в управлении

"В ближайшее время следствием будет сделан вывод о привлечении к уголовной ответственности конкретного лица", — подчеркивает СУСК.