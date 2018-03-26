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Бывших крымских чиновников арестовали за майнинг криптовалюты на работе
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Бывших крымских чиновников арестовали за майнинг криптовалюты на работе 

360tv.ru 1 час назад
Следователи из Второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Республике Крым отчитались об окончании расследования уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников аппарата Совета министров Республики Крым. Чиновников обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил крымский Следственный комитет.
Как выяснило следствие, чиновники в период с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года установили на компьютеры, находящиеся в здании Совета министров Республики Крым, программное обеспечение для майнинга биткоинов. Им удалось вывести криптовалюту на общую сумму в 15 тысяч российских рублей. При этом было истрачено 11124 киловатта электроэнергии на общую сумму более чем в 57 тысяч рублей.
Пока шло следствие, обвиняемые возместили причиненный государству ущерб в полном объеме. Следователи посчитали возможным прекратить уголовное дело. Тем не менее обвиняемые чиновники выплатили штраф в размере 30 тысяч рублей каждый.
Российские депутаты подготовили законопроект, предназначенный урегулировать использование на территории страны криптовалют. Документ предполагает легальное приобретение россиянами биткоинов на специализированных биржах. Однако расплачиваться криптовалютой на территории страны разрешено не будет.
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