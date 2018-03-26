Во время посиделок житель Безенчукского района лишился банковской карты и денег

В Безенчукском районе местный житель сообщил в полицию о пропаже банковской карты и средств с нее. Как оказалось, накануне в доме у мужчины собралась шумная компания. Во время застолья выяснилось, что внезапно закончился алкоголь, но прекращать вечеринку никто не пожелал. Тогда гостеприимный хозяин доверил одной из девушек свою банковскую карту и пин-код от нее. После возвращения из магазина приятельница оставила карту на трюмо. Пропажа была обнаружена уже утром, когда гости разошлись. Спустя несколько часов на мобильный телефон потерпевшего поступило СМС из банка о списании 5 тыс. 200 рублей. По данным ГУ МВД России по Самарской области, найти подозреваемую не составило труда. В отделе полиции женщина созналась, что на выходе прихватила карту, которую передала своему знакомому. Покупки совершал именно он. По факту кражи возбуждено уголовное дело.