Полковник СКР Максименко рассказал, как не брал взятку в $500 тысяч 

Экс-начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко в Мосгорсуде опроверг причастность к получению взятки в 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Итальянца. Он изложил свою версию событий.
Как передает корреспондент Business FM, давая показания, подсудимый заявил, что «действия, описанные в обвинительном заключении, он „не совершал“. Он утверждает, что не знаком совладельцем сети ресторанов „Якитория“ Олегом Шейхаметовым. Тот, по версии следствия, „проспонсировал“ освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.
Максименко напомнил, что дело расследовалось главным следственным управлением СК по Москве, и возглавлявшие их сотрудники занимали генеральские должности, которые были „гораздо престижнее“, чем его. „Поэтому доводы [обвинения] о том, что я в силу занимаемой должности мог повлиять на принятие процессуальных решений, носят надуманный характер и являются ложными“, — заявил он.
Подсудимый утверждал, что сам он денег за освобождение Итальянца не получал и ему их никто не предлагал. Однако мае 2016 года его заместитель Александр Ламонов „или дома, или в кабинете“ рассказал, что он „получил от каких-то знакомых 500 тысяч долларов“ по за смягчение судьбы уголовного дела Андрея Кочуйкова и его друга Эдуарда Романова. „Он сказал, что деньги лежат у него в сейфе. Он как бы делился информацией, предложения поделиться деньгами не делал“, — сказал подсудимый.
Максименко признался, что тогда расценил слова Ламонова как „провокацию“: таким образом могли проверять его. По рассказу Максименко, в тот момент он не отреагировал на слова подчиненного и не доложил об этом руководству. При этом он потребовал, чтобы Ламонов немедленно вернул деньги и пригрозил, что в противном случае он будет вынужден сообщить об этом председателю СК. Его заместитель пообещал, что „завтра же вернет деньги“ людям, „связанным с криминальным миром“, а на следующий день заявил, что выполнил обещание. Именно поэтому, сказал подсудимый, он не стал сообщать обо всем главе СК.
Максименко опроверг слова ранее давшего в суде показания Ламонова о том, что он принес начальнику домой 500 тысяч долларов, из которых ему лично досталось 100 тысяч. „В мае 2016 года Ламонов со мной точно встречался, ни он мне никакие коробки из-под обуви, в которых бы находились 400 тысяч, он не приносил“, — заявил подсудимый. Он также обратил внимание суда на то, что в ходе обысков у него не нашли денег, не было зафиксировано и больших трат с его стороны. Данную сумму он назвал огромной и заявил, что никогда не держал в руках таких денег. Он считает, что его уголовное дело было местью со стороны сотрудников управления „М“ ФСБ РФ.
К рассмотрению дела экс-начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко суд приступил 23 января. Подсудимому вменяются два эпизода взяточничества (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Основной касается получения в 2015 году через посредников 500 тысяч долларов от совладельца сети ресторанов „Якитория“ Олега Шейхаметова. Предполагается, что Деньги платились за переквалификацию на более мягкую статью и освобождение из-под стражи „правой руки“ вора в законе Захара Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и его друга Эдуарда Романова. Они оказались замешаны в деле о „разборках“ на Рочдельской улице, в ходе которых были убиты два человека и ранены еще восемь.
Первоначально подсудимым вменялось хулиганство (ст. 213 УК), но после передачи их дела в СУ по ЦАО их обвинение сменили на „самоуправство“ (ст. 330 УК). В июне 2015 года они чуть не вышли на волю, но были задержаны во дворе „Матросской Тишины“ сотрудниками ФСБ, которые прослушивали силовиков. Михаил Максименко вину отрицает.
Обвинение уже представило свои доказательства, защита завершает их представление. 19 марта показания в качестве свидетеля защиты дал руководитель ГСУ СКР по Москве генерал Александр Дрыманов