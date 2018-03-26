Полковник СКР Максименко рассказал, как не брал взятку в $500 тысяч

Михаил Максименко в Экс-начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Мосгорсуде опроверг причастность к получению взятки в 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Итальянца. Он изложил свою версию событий.

Как передает корреспондент Business FM, давая показания, подсудимый заявил, что «действия, описанные в обвинительном заключении, он „не совершал“. Он утверждает, что не знаком совладельцем сети ресторанов „Якитория“ Олегом Шейхаметовым. Тот, по версии следствия, „проспонсировал“ освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

Максименко напомнил, что дело расследовалось главным следственным управлением СК по Москве , и возглавлявшие их сотрудники занимали генеральские должности, которые были „гораздо престижнее“, чем его. „Поэтому доводы [обвинения] о том, что я в силу занимаемой должности мог повлиять на принятие процессуальных решений, носят надуманный характер и являются ложными“, — заявил он.

Подсудимый утверждал, что сам он денег за освобождение Итальянца не получал и ему их никто не предлагал. Однако мае 2016 года его заместитель Александр Ламонов „или дома, или в кабинете“ рассказал, что он „получил от каких-то знакомых 500 тысяч долларов“ по за смягчение судьбы уголовного дела Андрея Кочуйкова и его друга Эдуарда Романова . „Он сказал, что деньги лежат у него в сейфе. Он как бы делился информацией, предложения поделиться деньгами не делал“, — сказал подсудимый.

Максименко признался, что тогда расценил слова Ламонова как „провокацию“: таким образом могли проверять его. По рассказу Максименко, в тот момент он не отреагировал на слова подчиненного и не доложил об этом руководству. При этом он потребовал, чтобы Ламонов немедленно вернул деньги и пригрозил, что в противном случае он будет вынужден сообщить об этом председателю СК. Его заместитель пообещал, что „завтра же вернет деньги“ людям, „связанным с криминальным миром“, а на следующий день заявил, что выполнил обещание. Именно поэтому, сказал подсудимый, он не стал сообщать обо всем главе СК.

Максименко опроверг слова ранее давшего в суде показания Ламонова о том, что он принес начальнику домой 500 тысяч долларов, из которых ему лично досталось 100 тысяч. „В мае 2016 года Ламонов со мной точно встречался, ни он мне никакие коробки из-под обуви, в которых бы находились 400 тысяч, он не приносил“, — заявил подсудимый. Он также обратил внимание суда на то, что в ходе обысков у него не нашли денег, не было зафиксировано и больших трат с его стороны. Данную сумму он назвал огромной и заявил, что никогда не держал в руках таких денег. Он считает, что его уголовное дело было местью со стороны сотрудников управления „М“ ФСБ РФ

К рассмотрению дела экс-начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко суд приступил 23 января. Подсудимому вменяются два эпизода взяточничества (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Основной касается получения в 2015 году через посредников 500 тысяч долларов от совладельца сети ресторанов „Якитория“ Олега Шейхаметова. Предполагается, что Деньги платились за переквалификацию на более мягкую статью и освобождение из-под стражи „правой руки“ вора в законе Захара Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и его друга Эдуарда Романова. Они оказались замешаны в деле о „разборках“ на Рочдельской улице, в ходе которых были убиты два человека и ранены еще восемь.

Первоначально подсудимым вменялось хулиганство (ст. 213 УК), но после передачи их дела в СУ по ЦАО их обвинение сменили на „самоуправство“ (ст. 330 УК). В июне 2015 года они чуть не вышли на волю, но были задержаны во дворе „Матросской Тишины“ сотрудниками ФСБ, которые прослушивали силовиков. Михаил Максименко вину отрицает.